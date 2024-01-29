العالم اليوم - "بروج" تُنجز أكثر من 50% من أعمال المجمع الصناعي "بروج 4"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 03:24 مساءً - أعلنت "بروج بي ال سي"، شركة البتروكيماويات الإماراتية المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، في بيان الإثنين، عن إنجاز أكثر من 50 بالمئة من أعمال بناء وتشييد مشروع "بروج 4"، أحد أكبر المشاريع الصناعية بدولة الإمارات.

وخلال جولة ميدانية أجراها مؤخراً الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة "بروج" في موقع المشروع، تفقّد خلالها سير العمل هناك واطّلع على التقدّم الكبير المحرز في الأعمال الإنشائية والتي شملت تركيب أكبر مفاعل مزوّد بتقنية Borstar® الحديثة في العالم، والذي يُعدّ أول مفاعل من نوعه يتم صنعه في دولة الإمارات.

وسيساهم هذا المشروع، الذي تتولى شركة "بروج" تنفيذه بالنيابة عن مالكيه، شركتي "أدنوك" و"بورياليس"، في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو الثلث، كما سيعزز إمكانات مرافق الإنتاج التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية، لتصبح أكبر مجمّع متطوّر للبولي أوليفين عالمياً في موقع واحد.

وسيساهم مجمع "بروج 4" كذلك في رفع الطاقة الإنتاجية لـ "بروج" بمقدار 1.4 مليون طن، ليبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 مليون طن سنوياً، وهو ما سيعزز قدرة الشركة على المضي قدماً وبخطوات متسارعة نحو توسيع نطاق مبيعاتها الدولية من حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوّعة. وستوفر الشركة المواد والخامات الرئيسية التي تخدم احتياجات القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والبنية التحتية والزراعة، خصوصاً وأن حلولها ومنتجاتها يتم استخدامها على نطاق واسع في مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة.

وتستمر "بروج" في تنفيذ أعمال بناء وتطوير مشروع "بروج 4" وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية العام 2025. وستنتقل ملكية هذا المشروع، عقب اكتماله، إلى محفظة شركة "بروج" من المساهمين الرئيسيين في الشركة، وهما "أدنوك" و"بورياليس".

وأحرز مشروع "بروج 4"، الذي يمتدّ على مساحة تزيد على 3.4 مليون متر مربع - بما يُعادل مساحة 500 ملعب كرة قدم - تقدماً كبيراً منذ انطلاقه في بدايات العام 2022. وتتضمن أعماله الإنشائية استخدام 7500 كيلومتر من تمديدات الكابلات و340 ألف متر مكعب من الخرسانة و77500 طن من الحديد الصلب. كما شملت هذه الأعمال استخدام كابلات كهربائية وأنابيب البولي إيثلين عالية الكثافة التي تم تطويرها وتصنيعها مباشرةً من مواد البولي إيثلين المقدمة من شركة "بروج"، والتي يتم إنتاجها بالكامل داخل دولة الإمارات.

يساهم "بروج 4"، باعتباره أحد أضخم مشاريع البنية التحتية الصناعية في العالم حالياً، في تحفيز قطاع التصنيع المحلي كما يُعدّ محركاً رئيسياً في دعم مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث يستهدف تحقيق تقييم بنسبة 63 بالمئة ضمن مؤشر البرنامج. وقد حقق المشروع بالفعل مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال ترسية عقود شراء لشركات محلية بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 2.2 مليار درهم.

كما يساهم المشروع بشكل فعّال في توفير فرص العمل، حيث سيعمل في الموقع أكثر من 20 ألف شخص، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد ساعات العمل اللازمة لإنجاز الأعمال الإنشائية في المشروع أكثر من 100 مليون ساعة. وتضطلع الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تشكل ما يصل إلى 46% من فريق عمل المشروع، بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي تُقدر قيمته بمليارات الدراهم.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد مشروع "بروج 4" إنجازاً بارزاً آخر بعد الانتهاء من تركيب أكبر المفاعلات المدعومة بتقنية "بورياليس" ® Borstar الحديثة في العالم. وتُعد هذه المفاعلات المصنوعة بدولة الإمارات، والتي يزن كل واحد منها أكثر من 500 طن على حدةٍ، هي الأولى من نوعها محلياً، مما يسلّط الضوء على التنمية الحاصلة في الإمارات وتطور قدراتها التصنيعية، كما يُبرز التقنيات المتطوّرة المستخدمة في كافة مراحل المشروع بموازاة تعزيز القيمة الوطنية المضافة عبر المشروع.