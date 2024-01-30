العالم اليوم - البنتاغون: تعرضت قواتنا بالمنطقة لعدة هجمات منذ ضربة الأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يناير 2024 11:20 مساءً - كشف المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، تعداد الهجمات التي شُنّت على القوات الأميركية في المنطقة منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير على قاعدة في الأردن.

وقال رايدر إن ثلاث هجمات بالفعل شُنت على القوات الأميركية في المنطقة منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير على قاعدة في الأردن أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأشار المتحدث باسم "البنتاغون" إلى أن ذلك الهجوم سيعقبه رد أميركي.

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء عن تقديم تعليق مباشر على بيان لكتائب حزب الله العراقي أعلنت فيه وقف جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة، ولكنها قالت: "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".

"حزب الله" العراقي يعلّق عملياته ضد القوات الأميركية

أعلنت كتائب حزب الله العراقي، يوم الثلاثاء، إيقاف عملياتها ضد القوات الأميركية من أجل "عدم إحراج الحكومة العراقية"، موصية مقاتليها بـ"الدفاع السلبي مؤقتا".

أفاد حزب الله العراقي في بيان، بأن "كتائب حزب الله اتخذت قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين، بل إن إخوتنا في المحور، لا سيما في الجمهورية الإيرانية لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيرا ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، والتزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدّبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها".

وأضاف البيان: "إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان بـــ الدفاع السلبي (مؤقتا)، إن حصل أي عمل أميركي عدائي تجاههم".