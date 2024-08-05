العالم اليوم - مخاوف الركود في أميركا تضرب الأسهم الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر وسط عمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 3.1 بالمئة إلى 482.42 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، ليسجل أدنى مستوياته منذ 13 فبراير.

ومن المتوقع أن يسجل المؤشر أسوأ أداء يومي منذ عامين ونصف العام.

وشهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر في ختام جلسة الجمعة وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 أبريل.

وعزف المستثمرون عن أصول التي تنطوي على مخاطرة مدفوعين بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي.

وفتحت جميع البورصات الأوروبية الرئيسية على هبوط الاثنين.

وكانت القطاعات المالية الأكثر تضررا خلال جلسة اليوم. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة، كما تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية 3.6 بالمئة وهبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا خمسة بالمئة.

وصعد سهم جالديرما بنسبة 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت لوريال الفرنسية عزمها الاستحواذ على 10 بالمئة في الشركة السويسرية المتخصصة في مستحضرات العناية بالبشرة.