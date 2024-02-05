العالم اليوم - قبل افتتاحها الرسمي.. مصفاة الدقم العمانية تعمل بنسبة 100%

انتم الان تتابعون خبر قبل افتتاحها الرسمي.. مصفاة الدقم العمانية تعمل بنسبة 100% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 فبراير 2024 04:29 مساءً - قال شافي العجمي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، الاثنين، إن وحدات مصفاة الدقم العمانية تعمل حاليا بنسبة 100 بالمئة، متوقعا اكتمال تشغيلها التجاري بنهاية فبراير.

وقال العجمي لوكالة رويترز إن المصفاة، وهي مشروع مشترك بالمناصفة بين أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، صدرت حتى الآن 70 شحنة من المنتجات البترولية لمختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 230 ألف برميل يوميا وبعد التشغيل التجاري واستيفاء متطلبات المقرضين يمكن رفع هذه الطاقة إلى أكثر من 270 ألف برميل يوميا بدون استثمار جديد وإلى 300 ألف مع وجود استثمار.

وأكد أن توقيت افتتاح المشروع المقرر الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري "مناسب" لأن الأسواق متعطشة والطلب العالمي كبير على المنتجات النفطية.

وكان من المقرر افتتاح المصفاة رسمياً في يناير الماضي، غير أنه تم تأجيله لوضع اللمسات النهائية واشتراطات لتعزيز جوانب الأمن والسلامة داخل المشروع.

وتصل تكلفة المشروع المشترك بين الكويت وعمان إلى 9.8 مليار دولار، ومن المرجح أن يحقق عوائد استثمارية تناهز 8 بالمئة.