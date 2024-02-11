العالم اليوم - بالفيديو.. الملك عبدالله يشارك في الإنزال الجوي لمساعدات غزة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الملك عبدالله يشارك في الإنزال الجوي لمساعدات غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 08:30 مساءً - انتشر على وسائل إعلام أردنية، مقطع مصور متداول، يظهر مشاركة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة.

وظهر الملك عبدالله الثاني في مقطع فيديو متداول، داخل طائرة عسكرية، وهو يشارك بالإنزال الذي قامت به القوات المسلحة الأردنية لتقديم المساعدات لقطاع غزة.

انتشر على وسائل إعلام أردنية، مقطع مصور متداول، يظهر مشاركة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الهولندية مؤخرا، إنزالا جويا على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة، استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الأردن أرسل قرابة 5100 طن من المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقالت إن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي وبري من خلال 49 طائرة (بينها 11 إنزالا جويا)، وبحمولة إجمالية وصلت إلى 719.77 طنا من المواد، فيما سيّر الأردن 325 شاحنة برية بإجمالي حمولة 4376.47 طنا.