البيت الأبيض: بايدن لا يتفق مع نتنياهو بشأن عمليات رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 07:32 مساءً - رفح الفلسطينية، قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو بشأن عمليات رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

خطة لحماية المدنيين في رفح الفلسطينية

وأوضح أن "بايدن" أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين في رفح الفلسطينية، معربا عن سعادته باستمرار المحادثات في مصر، واصفا إياها بأنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

وتتواصل الجهود للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين الذين يعانون من أوضاع كارثية بالقطاع منذ 5 شهور وتحديدا بعد أحداث السابع من أكتوبر.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28473 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68146 شخصا.

وأضافت أن 133 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 162 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات

هذا وأشار إعلام فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني إن مدفعية إسرائيلية قصفت منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوبي غزة،بينما أفادت شبكة "العربية" و"الحدث" بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى والنصيرات لـ16، وذلك بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة على مناطق في شمال رفح جنوبي قطاع غزة.



وذكر التلفزيون الفلسطيني اليوم الثلاثاء أنه أمكن سماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات إسرائيلية شنت هجوما على رفح في الساعات الأولى من صباح أمس أودى بحياة 100 على الأقل، مشيرة في وقت لاحق إلى أن الضربات التي استهدفت منطقة الشابورة بجنوب غزة.

غارات كثيفة علي رفح

وشنت إسرائيل قصفًا عنيفًا شمال المدينة وسط اشتباكات دارت مع فصائل فلسطينية، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “العربية ”.

يذكر أن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في رفح المحاذية للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هربًا من الغارات الإسرائيلية حينًا وتنفيذًا لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل.

وردًّا على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، بـ القضاء على الحركة وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28,340 شهيدا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.