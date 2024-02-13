نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان كويتي بحريني يطالب بالضغط على سلطة الاحتلال لإيقاف عدوانها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر بيان كويتي بحريني اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف عدوانها ومنع فرض التهجير القسري وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأعرب البيان الكويتي البحريني عن بالغ القلق حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حـرب وحشية راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنون

وأكد البيان الكويتي البحريني التصميم الثابت على مواصلة الجهود الانسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من تبعات المعاناة الإنسانية للشعب الفلسـطيني.

وشدد البيان الكويتي البحريني على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطـيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.