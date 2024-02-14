العالم اليوم - "العربية للطيران" تسجل أرباحا قياسية في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:24 صباحاً - سجلت "العربية للطيران" - أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أرباحاً صافية قياسية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قدرها 1.5 مليار درهم (حوالي 410 مليون دولار) بزيادة نسبتها 27 بالمئة، مقارنةً بـ 1.2 مليار درهم للعام 2022، ووصل حجم إيرادات الشركة للعام 2023 إلى 6 مليارات درهم بزيادة نسبتها 14 بالمئة مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2022 والبالغة 5.2 مليار درهم.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع 20 بالمئة من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين أي بمقدار 20 فلسا لكل سهم وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة "العربية للطيران" حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

من جانبه، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة العربية للطيران.. "كان 2023 مميزاً بالنسبة للعربية للطيران حيث حققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية استثنائية ونجحت ايضاً في المحافظة على استمرار زخم نمو أعمالها القوي والذي كانت قد شهدته في العام السابق وتعتبر الإنجازات الهامة التي حققناها من حيث تطوير الاعمال ونمو الإيرادات والأرباح خير دليل على نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة فضلا عن تميز فريقها الإداري ومدى فعَالية استراتيجية النمو المتبعة".

وأضاف "بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العديدة التي شهدها قطاع الطيران العالمي تمكنت العربية للطيران خلال 2023 من المحافظة على نمو أعمالها القوي وذلك بفضل تعزيز قدرتها التشغيلية وإضافة وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية عبر مراكز عملياتها التشغيلية ونفخر بأن خدمات القيمة المضافة التي تقدمها "العربية للطيران" باتت تصل لشريحة واسعة من المجتمعات وتخدم عدد كبير من الأسواق الرئيسية.

ورسّخت "العربية للطيران" خلال العام 2023 التزامها بالنمو عبر مراكز عملياتها التشغيلية السبعة حيث اضافت 26 وجهة جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية وأدى هذا التوسع الاستراتيجي إلى زيادة السعة التشغيلية للشركة الى جانب زيادة عدد المسافرين بنسبة 31 بالمئة حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 16.7 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها التشغيلية.

تراجع أرباح الربع الأخير 2023 بـ 37 بالمئة

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023 سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية قدرها 225 مليون درهم (61.3 مليون دولار) أقل بنسبة 37 بالمئة مقارنةً بـ 356 مليون درهم في الربع نفسه من العام الماضي والذي شهد ارتفاع قياسي في هامش الربح وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 1.54 مليار درهم وحافظ معدل إشغال المقاعد خلال الربع الأخير على نسبة 81 بالمئة مما يعكس الطلب القوي على خدمات الشركة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني " بالرغم من تراجع هامش الربح الذي شهده قطاع الطيران في الربع الأخير من العام الماضي واستمرار التحديات التشغيلية المتعلقة بسلسلة التوريد أظهرت مجموعة العربية للطيران مرونة ملفتة بإدارة اعمالها من خلال تسجيل أرباح قوية مع الحفاظ على معدل مرتفع بنسبة إشغال المقاعد ونمو استثنائي في الإيرادات وعدد المسافرين ويعتبر هذا الاداء الاستثنائي دليلاً ملموساً على مدى فعَالية الاستراتيجية التشغيلية والتجارية التي تتبعها الشركة فضلا عن التزام "العربية للطيران" الراسخ بتوفير قيمة حقيقية لعملائها".

يشار إلى ان إجمالي حجم أسطول العربية للطيران يبلغ 73 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 عبر جميع مراكز العمليات التشغيلية وتم إضافة طائرة جديدة إلى مركز عمليات الشركة الرئيسي في الشارقة في الربع الأخير من 2023 كما تمت إضافة طائرتين مستأجرتين من طراز إيرباص A320 خلال الربع الثالث من 2023 و إضافة أربع طائرات مستأجرة لفترة محدودة من طراز إيرباص A320 إلى مركز عمليات الشركة في المغرب خلال الربع الثالث لدعم الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.

وفيما يتعلق بشبكة الوجهات، فقد أضافت مجموعة "العربية للطيران" 26 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال 2023 ليصل إجمالي حجم عدد وجهات المجموعة إلى 206 وجهة انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية السبعة وارتفعت السعة الاستيعابية للمجموعة خلال 2023 بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.