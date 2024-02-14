مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح عزل وزير الأمن الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:28 صباحاً - صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، لصالح عزل أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الوطني، بسبب أزمة الحدود.

ومن غير المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على عزل مايوركاس، وهو ما يعني بقاءه في منصبه.

وتتزامن إجراءات المساءلة مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024، إذ ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب مايوركاس وإدارة بايدن بتجاهل القوانين الفيدرالية المتعلقة بالهجرة.

ويتهم الجمهوريون في الكونجرس بعد إنهاء التحقيق مع أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، بالتسبب في حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي.

وتضمن قرار العزل "رفض أليخاندرو مايوركاس عن عمد، وعلى نحو منهجي الامتثال لقوانين الهجرة، وفشله في السيطرة على الحدود على نحو يضرّ بالأمن القومي للبلاد، وتعريضه السلامة العامة للخطر، وانتهاكه سيادة القانون والفصل بين السلطات في الدستور، ما أضر بوضوح بشعب الولايات المتحدة".