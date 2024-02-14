العالم اليوم - كارثة تركيا.. اعتقال 4 على صلة بانهيار منجم للذهب

انتم الان تتابعون خبر كارثة تركيا.. اعتقال 4 على صلة بانهيار منجم للذهب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 05:22 مساءً - اعتقلت السلطات التركية 4 أشخاص، الأربعاء، على خلفية انهيار أرضي هائل شمل انهيار منجم ذهب شرقي البلاد، ما أدى لفقدان 9 عمال على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة اعتقلت 4 من كبار مسؤولي المنجم، بينهم المدير الميداني، ضمن التحقيق في الكارثة.

وضرب الانهيار الأرضي منجم كوبلر التابع لشركة أناغولد مادينجيليك في بلدة إيليتش بمحافظة أرزينجان الجبلية، الثلاثاء.

وأظهر مقطع مصور، يبدو أن أحد العمال التقطه بهاتفه، كتلة ضخمة من الأرض تندفع في أخدود، وتجتاح كل شيء في طريقها.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الانهيار الأرضي شمل كومة من التربة المستخرجة من المنجم.

وأضاف أنه أمر بنشر أكثر من 800 من رجال البحث والإنقاذ، من بينهم رجال شرطة وجيش وخبراء ومتطوعون، للبحث عن التسعة المفقودين.

وصرح ييرلي كايا للصحفيين في وقت لاحق بأن 5 من العمال المفقودين كانوا بالقرب أو داخل حاوية معدنية عندما وقع الانهيار الأرضي.

وأضاف أن 3 آخرين كانوا إما داخل مركبة أو بالقرب منها، بينما كان التاسع داخل شاحنة، وأشار إلى أن رجال الإنقاذ يستخدمون أجهزة كشف رادارية لمحاولة تحديد مكان المفقودين.

وقال: "بدأنا بالبحث عن المركبات والحاويات باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن. بمجرد أن نحصل على أثر لهذه المركبات والحاويات من خلال عمليات المسح الرادارية، سنركز على إحراز تقدم وتحرير العمال".

وفي غضون ذلك، حذر خبراء من أن الانهيار الأرضي ربما ينطوي على مخاطر بيئية.

وأغلق المنجم عام 2020 بعد تسرب السيانيد في النهر الذي يمتد عبر تركيا وسوريا والعراق، وأعيد افتتاحه بعد عامين عقب تغريم الشركة المشغلة واستكمال عملية التطهير.