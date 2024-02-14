العالم اليوم - "لن أرضخ لمطالب حماس الهزيلة".. نتنياهو يحدد شرطا للمفاوضات

انتم الان تتابعون خبر "لن أرضخ لمطالب حماس الهزيلة".. نتنياهو يحدد شرطا للمفاوضات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:28 مساءً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة لم يتسلم أي مقترح جديد لتحرير الرهائن.

وأضاف المكتب، في بيان له، أن نتنياهو يصر على عدم الرضوخ لمطالب حركة حماس "الهزيلة"، مؤكدا أن في حال حدوث تغيير بموقف حماس فإن هذا سيسمح بالتقدم في المفاوضات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة حماس في غزة عاد من القاهرة إلى إسرائيل.

وأجرى هؤلاء المسؤولون محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين في محاولة للتوصّل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة ويتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن نتنياهو لن يرسل وفدا إلى القاهرة الخميس، لإجراء مزيد من المحادثات حول صفقة رهائن مع حماس.

كما أفادت صحيفة "معاريف" بأن نتنياهو لم يأذن لوفد إسرائيلي بالذهاب لمتابعة المحادثات، مدعيا أنه لا جدوى من مزيد من الحوار حتى توافق حماس على تغيير موقفها من القضية.

ماذا حدث خلال مباحثات القاهرة؟