العالم اليوم - خدمة "ستارلينك" ستصبح متاحة في إسرائيل وأجزاء من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 10:21 صباحاً - وافقت الحكومة الإسرائيلية على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" التي يملكها إيلون ماسك، في إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي الأربعاء.

وبموجب الاتفاق ستدعم "ستارلينك" الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوب غزة، لكن أي توسيع للخدمة في المنطقة المحاصرة يخضع لموافقة إسرائيل.

ويمكن لشبكة "ستارلينك" من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض توفير الانترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي في بيان الأربعاء إن خدمة الانترنت السريع من شركة "ستارلينك" ستتيح "إقامة مؤتمرات عبر الفيديو مع مستشفيات أخرى وتشخيص الأمراض عن بعد في الوقت الفعلي".

ورحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي في منشور على وسائل التواصل بالاتفاق، قائلة إن الوصول إلى إنترنت موثوق وعالي السرعة "سيمكّن من تقديم استشارات طبية قد تنقذ الحياة عبر مكالمات الفيديو".

وتعاني مستشفيات غزة من الإنهاك بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر والتي أصيب خلالها 68,291 شخصا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وقدّرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن 13 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بكامل طاقتها في قطاع غزة.

وكان ماسك الذي يملك شركة "سبايس اكس" المشغّلة لـ "ستارلينك" قد اقترح في أكتوبر إتاحة الانترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة في غزة بعد أن أبلغت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن فقدان الاتصال مع فرقها بسبب انقطاع الاتصالات.

واعترض قرعي في ذلك الوقت بحجة أن مسلحي حماس سيستفيدون من خدمة الإنترنت.

وبعد زيارة ماسك لإسرائيل وقيامه بجولة على مواقع تعرضت لهجمات من حماس في 7 أكتوبر، أعلن قرعي أن بلاده توصلت إلى تفاهم مبدئي بشأن استخدام "ستارلينك".

وقال قرعي الأربعاء إن "الوحدات الموجودة في قطاع غزة لأغراض المساعدة الإنسانية" ستعتمد على تصريحات أمنية إسرائيلية.

وكتب ماسك على منصته "اكس" أنه "يقدّر بشدة" الخطوة الإسرائيلية، معربا عن أمله بأن تساعد الخدمة الإسرائيليين و"المدنيين الأبرياء في غزة" على حد سواء.