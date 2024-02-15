العالم اليوم - إيرادات "أمريكانا" تستقر العام الماضي عند 2.4 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 10:21 صباحاً - سجلت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، إيرادات بنحو 2.4 مليار دولار، خلال العام الماضي، بنمو 1.5 بالمئة على أساس سنوي، رغم تأثر أعمالها بالتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصة في مصر، وكذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على أعمالها في الربع الرابع، حيث كانت بعض علاماتها التجارية هدفا لدعوات المقاطعة على خلفية حرب غزة.

وارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين، بنسبة 0.1 بالمئة، خلال العام الماضي، ليصل إلى 259.5 مليون دولار، رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك البالغة 32.8 مليون دولار مقارنة بعام 2022، نتيجة افتتاح متاجر جديدة وتأثر انخفاض الإيرادات على أرباح الربع الرابع، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إنها استثمرت 167.9 مليون دولار، لدعم خططها لتوسيع حضور وانتشار علاماتها التجارية، حيث افتتحت في العام الماضي 300 مطعم جديد، ليصل إجمالي مطاعمها بنهاية العام الماضي إلى 2,435 مطعما، بالإضافة إلى إطلاق مقهى بيتس كوفي بالمنطقة، حيث افتتحت فروع له في الإمارات والسعودية.

وبحسب البيان فإن تأثير التقلبات في سعر صرف العملات الأجنبية في العام الماضي بلغ حوالي 106 ملايين دولار.

أمريكانا للمطاعم التي أدرجت أسهمها العام الماضي في سوقي أبوظبي والسعودية، في أول إدراج مزدوج ومتزامن بالمنطقة، تعتبر أكبر مشغل في قطاع تناول المطاعم خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان.

ولدى الشركة الامتياز الإقليمي الحصري لعدد من العلامات التجارية الشهيرة مثل "كي إف سي" التي مثلت وحدها أكثر من 61 بالمئة من إيرادات الشركة العام الماضي، بالإضافة إلى هارديز، وبيتزا هت، وكرسبي كريم، وكوستا كوفي، وباسكن روبنز، وومبي، وتي جي آي فرايديز.

توزيعات الأرباح

قالت أمريكانا للمطاعم إن مجلس إداراتها أعلن عن توزيعات أرباح لعام 2023 بإجمالي 130 مليون دولار (أي ما يعادل 0.0154 دولار للسهم الواحد)، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل 0.0059 دولار للسهم).

وأضافت أن عملية توزيع الأرباح تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وسيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.