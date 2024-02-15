أحمد جودة - القاهرة - مبروك النجاح.. نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024 موقع وزارة التربية العراقية

ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عن رابط نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية تيسيرًا على الطلاب، وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب أنهوا الامتحانات من نحو أسبوعين وأكدت الوزارة إلى أنه تم البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المواد في شتى المحافظات العراقية، حتى تتمكن الوزارة من الإعلان عن النتيجة في الموعد المحدد.

رابط نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024

وكانت وزارة التعليم العراقية أعلنت خلال بيان رسمي لها أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024 في الخميس الموافق 15 فبراير 2024، وأكدت الوزارة أيضًا أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية على الإنترنت.

حدد الصف المراد الاستعلام عنه.

ادخل الرقم الامتحاني للطالب.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة «عرض النتيجة».

سوف تظهر النتيجة أمامك على الفور.

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024

وأكد وزير التعليم العراقي خلال لقاء له على إحدى القنوات العراقية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة، دون نقصان أو زيادة.

وأشار إلى أن الوزارة أيضًا اهتمت بمساعدة الطلاب وذلك من خلال المراجعات النهائية التي أعلنت عنها قبل بداية الامتحانات نهاية يناير الماضي، وتقدم بالتهنئة للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح في المراحل المقبلة، كما أشاد سيادته بالمجهود الكبير التي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي حتى نهاية امتحانات الدور الأول.