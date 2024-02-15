نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الكويتية تعلن موعد ‎فتح تأشيرات الكويت للمصريين 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين المصريين عن موعد فتح تأشيرات الكويت للمصريين، وذلك عقب إغلاقها بالكامل في العام الماضي، حيث تم الإعلان في الوقت السابق عن إمكانية فيه فتح باب التسجيل للحصول على كافة أنواع التأشيرات التي تخص بالزيارة دولة الكويت سواء كان للعمل أو كان للزيارة أو كان للسفر السياحي إلى دولة الكويت.

متى موعد ‎فتح تأشيرات الكويت للمصريين 2024؟

كما تمتنع دولة الكويت حتى الآن بالإعلان عن تاريخ فتح تأشيرات الكويت للمواطنين المصريين في 7 من شهر ديسمبر كما تم تعليق ربط القوى العاملة بين دولة مصر ودولة الكويت تأشيرات وأيضا تصاريح العمل للمصريين، وذلك حتى أن يتم إصدار قرار أخري عن ذلك كما يأتي ذلك في إطار التحديث العملية وتطويرها وتنفيذ نظم حديث لكي يتوافق مع الوضع البلاد الحالي.

كما قامت بعض وسائل الإعلام الكويتية إفادة لظهور تقدم في مسألة فتح باب الزيارات قريبا حيث قام ممثلو هذه الجهات الحكومية بتأكيد أن ليس هناك مانع من أي إصدار قرار فتح باب التأشيرات الكويت في 2024، كما يجب فرض عدة من القيود والأحكام لتحقيق المصلحة المشتركة كما من المتوقع أن يتم فتح باب تأشيرات الكويت في الربع الأول من هذا العام الحالي وهذا بعد تعديل قانون إقامة الأجانب ووضع الأحكام اللازمة لتنظيم زيارات بالإضافة أيضا لضبط عمليات بيع إقامة المصريين من خلال وكالات التوظيف المصرية الخاصة.

سعر فيزا الكويت للمصريين 2024

قامت وزارة الداخلية للكويت بتحديد قيمة سعر تأشيرة الكويت للمواطنين المصريين كما قررت فرض رسوم قيمتها 30 دولار أمريكي عند أي نوع من أنواع إصدار تصاريح الدخول للمواطنين المصريين، حيث تم فرض هذه الرسوم الجديدة كرد على قرار القاهرة سابقة بفرض رسوم على دخول مواطنى الدول العربية الأخرى إلى مصر بمبدأ تنفيذ المعاملة بالمث.

حيث قامت بفرض رسوم قيمتها 30 دولار أمريكي على كل مواطن كويتي يدخل إلى مصر، حيث وصلت قيمة إصدار تأشيرة السفر إلى الكويت نحو مبلغ قدره 30 دولار أمريكي ويجب أن ينطبق على المواطن شروط وقواعد السفر أي بلوغ السن القانوني، وأيضا الحصول على جواز سفر ساري المفعول وأن يكون بحصة جيدة جدا يعني إلا يعاني من أي أمراض معدية.