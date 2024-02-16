العالم اليوم - إصابات بإطلاق نار في كريات ملاخي جنوبي إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 02:18 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، الجمعة، بوقوع إصابات خطيرة جراء عملية إطلاق نار في محطة للحافلات في كريات ملاخي جنوبي إسرائيل.

وقال المراسل إنه تم تحييد الشخص الذي أطلق النار.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم خلف إصابة 6 أشخاص، حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.

وتعليقا على الحادث، قالت الشرطة الإسرائيلية: "أطلق الإرهابي الذي وصل إلى محطة الحافلات، بسيارة على ما يبدو، النار باتجاه عدد من الأشخاص حتى تم تحييده من قبل مدني كان في الموقع".

وأضافت: "تقوم قوات كبيرة من الشرطة بعمليات بحث واسعة النطاق لاستبعاد وجود مشتبه بهم إضافيين".