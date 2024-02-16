العالم اليوم - رسالة ما بعد التصعيد.. تصريح يكشف "نية" حزب الله

انتم الان تتابعون خبر رسالة ما بعد التصعيد.. تصريح يكشف "نية" حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 02:18 مساءً - في ظل التصعيد الحاصل على جبهة لبنان ووسط مخاوف من الدخول في حرب مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، يبدو أن الأخير غير مستعد لخوض مثل هذه المغامرة وهذا ما بدا واضحا، الخميس، في تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.

وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية إن حزب الله لا ينوي فتح معركة واسعة مع إسرائيل لكنه سيوسع بقدر ما يوسع الإسرائيلي وأكثر.

وأضاف: "فكرة الحرب الشاملة لا زالت بعيدة ولكن أي حسابات خاطئة يمكن أن توصلنا إلى هذا الأمر".

وتابع قاسم: "عندما يتوقف العدوان على غزة نرى وقتها ما هي الاقتراحات الموجودة فيما يتعلق بالقرار 1701 وتطبيقه لكن الأمر ليس مرتبطا ولا محصورا بشيء اسمه المبادرة الفرنسية".

وقدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز" تدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وفي ظل المحاولات الدولية لمنع تمدد الحرب في غزّة إلى لبنان، تعلو المخاوف من انفجار الوضع إثر التصعيد المستمر.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.