نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. تعرف على نتيجة تمهيدي الصف السادس الابتدائي في محافظة ذي القار بالعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

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يمكن استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا، من خلال إدخال اسم الطالب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.

كتابة الاسم الرباعي للطالب.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة بالاسم.

تظهر النتيجة على الفور ومعها درجات الطالب في جميع المواد.