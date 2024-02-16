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بالمستندات.. تعرف على نتيجة تمهيدي الصف السادس الابتدائي في محافظة ذي القار بالعراق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار نتائج امتحانات الدور التمهيدي/ السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

الرابط من هنا:


يمكن استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع نتائجنا، من خلال إدخال اسم الطالب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتائجنا.
كتابة الاسم الرباعي للطالب.
الضغط على الاستعلام عن النتيجة بالاسم.
تظهر النتيجة على الفور ومعها درجات الطالب في جميع المواد.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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