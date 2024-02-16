العالم اليوم - غولدمان ساكس: نمو اقتصاد الهند قد يتجاوز 6% في العقد الحالي

انتم الان تتابعون خبر غولدمان ساكس: نمو اقتصاد الهند قد يتجاوز 6% في العقد الحالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 06:24 مساءً - من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بأكثر من 6 بالمئة خلال العقد الحالي، وهو ما يحفز ضخ استثمارات أكثر من الصين في الدولة الجنوب آسيوية، بحسب تقديرات البنك الأميركي غولدمان ساكس.

وقال سانتانو سينغوبتا، الاقتصادي الهندي لدى "غولدمان ساكس غروب"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، الجمعة، إن النمو الاقتصادي طويل الأمد في الهند من المرجح أن "يرتفع نحو 6.5 بالمئة، أو أعلى قليلاً".

وتوقع سينغوبتا نمواً بنسبة 6.3 بالمئة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، وهو رقم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7 بالمئة.

وأضاف أن التركيبة السكانية للهند، والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، والطلب المحلي القوي، يجعل البلاد وجهة "مفضلة للاستثمارات من الآن وصاعداً".

ويتوقع "غولدمان ساكس" أيضاً أن يسهم القطاع الخاص الهندي في تسريع الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية.

وبنهاية العام الماضي، رفعت بنوك عالمية توقعاتها لاقتصاد الهند في العام المالي الجاري بأكمله بشكل حاد، حيث يتوقع "باركليز" و"سيتي غروب" أن يحقق اقتصاد الهند معدل نمو 6.7 بالمئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، ارتفاعاً من التوقعات السابقة البالغة 6.3 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي.

وجاء هذا التفاؤل بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 7.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى من التقديرات الواردة في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد. ويزيد معدل النمو أيضاً كثيراً عن توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 6.5 بالمئة.