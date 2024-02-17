العالم اليوم - مقتل رجل هدد شرطيين بـ"سكّين جزّار" في باريس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 12:24 مساءً - قتلت قوات حفظ الأمن، ليل الجمعة السبت، في باريس رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المصدر أن الرجل من مواليد يناير 1984 في السودان ولا سجل قضائيا له. ولم يصدر بعد بيانا من الشرطة الفرنسية عن حيثيات الحادث. وكان مدرسا قتل في هجوم بسكين في مدرسة بمدينة أراس بشمال فرنسا، في أكتوبر الماضي. وأكدت الشرطة المحلية، آنذاك، وقوع هجوم بسكين، فيما تم اعتقال المهاجم بحسب ما ذكرت السلطات الإقليمية. وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الحادث خلف مقتل أستاذ، وإصابة شخصين آخرين بجروح بالغة.

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