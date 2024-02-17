عاجل - غارة صهيونية "قنبلة موقوتة" واستشهاد 38 شخصا وسط غزة

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أحمد جودة - القاهرة - غارة صهيونية "قنبلة موقوتة" واستشهاد 38 شخصا وسط غزة

غارة صهيونية "قنبلة موقوتة" واستشهاد 38 شخصا وسط غزة.. انتشل الفلسطينيون جثامين 38 شهيدا نتيجة غارات إسرائيلية، مساء السبت استهدفت منازل في مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

تفاصيل وعدد شهداء مجازر الاحتلال وسط قطاع غزة اليوم

واستشهد 8 مواطنين وأصيب العشرات، مساء السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت أكثر من 5 منازل في الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهار 8 مواطنين وإصابة العشرات بجروح، وآخرون تحت الأنقاض.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل اعتقال 12 من طواقمه، منهم 7 أشخاص تم اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة الذين ما يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن طواقمها المعتقلة وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 83 مواطنا، وجرح 125 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف، والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 28858، والجرحى إلى 68677.

تفاصيل إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات في رفح

وقال محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، اليوم السبت، إن يتم تنفيذ منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا يأتي "لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري".

وأكد المحافظ، حسب ما نشرته سكاي نيوز عربية، أن المنطقة الجاري إقامتها وتجهيزها تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدارية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء، لافتًا إلى أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل إلى المحافظة بالطريق البري، بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وكانت مصر نفت في وقت سابق الأنباء المتداولة بشأن بناء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة استعدادا لاستقبال لاجئين من رفح.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الجمعة، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل الهجوم الإسرائيلي عليهم في القطاع.

وأكد رشوان أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.