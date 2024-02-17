نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: بلينكن أخبر الرئيس الإسرائيلي أنه لا يمكن تمويل عملية عسكرية في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بأن واشنطن لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة أكثر من مليون نازح يتكدسون هناك.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن أكد لهرتسوغ ضرورة أن تتخذ كل الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين ومنع توسع الصراع.

كما أكد بلينكن للرئيس الإسرائيلي التزام واشنطن بالسلام الدائم بالشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.