نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تزوّد أوكرانيا بمدرعات ضعيفة لتوفير المال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زودت ألمانيا القوات الأوكرانية بمدرعات ضعيفة لا تقاوم القذائف المدفعية والصاروخية والألغام لكن كلفتها أقل ومواعيد تصنيعها أسرع، وكل ذلك على حساب أرواح جنود حليفتها كييف.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية: "هذه المدرعات غير مناسبة للاستخدام على الخط الأمامي للمواجهة، والسبب هو أن دروعها ضعيفة للغاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية قررت إرسالها إلى كييف بسبب كلفتها المنخفضة، حيث لا تحتوي على دروع قادرة على تقاوم المدفعية والصواريخ وقذائف الهاون.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري الألماني كارلو ماسالا قوله: "إذا اتضح أنه تم تزويد أوكرانيا بمدرعات خفيفة سيثير ذلك فضيحة كبيرة، لأنه سيعني توفير المال على حساب الأرواح".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الجيش الألماني أصبح الآن من نواح كثيرة أسوأ تجهيزا مما كان عليه قبل نزاع أوكرانيا، حيث نقلت برلين أفضل أسلحتها إلى كييف، ولا يعرف متى ستكون ألمانيا قادرة على تعويضها.