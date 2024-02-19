زيلينسكي: إغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع بولندا أمر مثير للسخرية

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أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، الإغلاق المستمر لنقاط التفتيش والمعابر على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بأنه مثير للسخرية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة على قناة "تلغرام": "ما يحدث على حدودنا الغربية - (إغلاق المزارعين البولنديين لنقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا) - لا يمكن اعتباره شيئا طبيعيا أو عاديا، الأخبار الواردة من الحدود مع بولندا تبدو مثيرة للسخرية".

وأكد أيضا أن إغلاق نقطة التفتيش على حدود الدولة بين البلدين من قبل المتظاهرين البولنديين لم يكن بسبب تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ولكن بسبب العمليات السياسية، وقال: "فقط 5% من صادراتنا الزراعية تمر عبر الحدود البولندية. لذا فإن الوضع في الواقع لا يتعلق بالحبوب، بل يتعلق بالسياسة".

ومنذ نوفمبر 2023، نظمت شركات النقل والمزارعون البولنديون احتجاجات بشكل دوري، وأغلقوا نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بإلغاء المزايا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات من أوكرانيا بعد 24 فبراير 2022.

ويجري المنتجون الزراعيون البولنديون إضرابات ضد استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 9 فبراير إلى 10 مارس.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد المزارعين أنه سيتم إغلاق المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا، وسيتم إغلاق بعض الطرق مؤقتا في عدد من محافظات البلاد، وقد تم دعم الاحتجاجات من قبل مسؤولي وزارة الزراعة البولندية.

وفي الوقت الحالي، تم إغلاق جميع نقاط التفتيش الست على الجانب البولندي من الحدود. وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قام سائقون أوكرانيون، عالقون في بولندا بسبب إغلاق نقاط التفتيش، بإغلاق الطريق السريع في منطقة نقطة تفتيش "ياغودين-دوروغوسك" تعبيرا عن احتجاجهم