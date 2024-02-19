رئيس الشيشان: سنمضي قدما بخطوات أكبر نحو العاصمة الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 11:29 مساءً - اعتبر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف اليوم الاثنين، أن السيطرة على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك هي خطوة أخرى نحو النصر، مؤكدا أن روسيا ستتخذ خطوات أكبر نحو كييف.

مواصلة تقدم القوات الروسية نحو أوكرانيا

وقال قديروف: "تحرير أفدييفكا بمثابة خطوة أخرى نحو النصر. أعتقد أننا سنواصل المضي قدما بخطوات أكبر نحو كييف"، وأضاف أن "القوات الأوكرانية أطلقت النار على المدنيين في دونباس من أفدييفكا، وكان من المهم للغاية السيطرة على هذه المدينة".

وأضاف: "لم تتم السيطرة على أفدييفكا فحسب، بل تمت السيطرة على عدة بلدات أخرى. كل سنتيمتر من الأرض التي نسيطر عليها ضروري بالنسبة لنا. لأن هناك قطاع طرق وإرهابيين وشيطانيين. ليس لديهم أي شيء مقدس، لذا يجب تدميرهم.. إنهم يطلقون النار على المدنيين".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا



وقد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن سيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة أفدييفكا يثير ضغينة وغيظ جميع أعداء موسكو.