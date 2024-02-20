نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة تفند مزاعم إسرائيل حول استهدافها منشأتين لـ "حزب الله" بالغازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الغارتين الإسرائيليتين على منطقة الغازية اليوم الاثنين، أوقعتا 14 جريحا معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين.

ويأتي ذلك بعد أن زعم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة له قصفت منشأتين لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا في لبنان"، ردا على انفجار مسيرة قرب بحيرة طبريا شمال إسرائيل.

وقالت مراسلتنا عصر اليوم، إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين جويتين على نقطة تجمع لمعامل ومستودعات زيوت وباطون وصناعة مولدات في المنطقة الصناعية في بلدة الغازية جنوب مدينة صيدا، خلفتا دمارا كبيرا.

واليوم الاثنين، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهدافه لمواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.