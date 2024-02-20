نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي: تطورات الشرق الأوسط تصب في صالح روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور خليل عزيمة المحلل السياسي إن التطورات الحالية لن تغير في نتائج الانتخابات الروسيا، لأن روسيا من الدول التي تعرف بأن نتائج الانتخابات بها محسومة قبل حتى أن تبدأ ومعروف كذلك أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من سيفوز بهذه الانتخابات.

وأضاف «عزيمة» خلال مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن روسيا عامة تؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية، موضحا أن التطورات الحالية التي تجري بالشرق الأوسط تصب في النهاية في مصلحة روسيا، وقد حاول بايدن بالدعم اللامحدود للاحتلال إنهاء هذه الحرب وحسم المعركة في أقصر وقت ممكن حتى لا تؤثر على الانتخابات لكنه لم يفلح في ذلك.



وأشار إلى المواقف السلبية من الإدارة الإمريكية سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين تجاه القضية الفلسطينية، ويعتقد «عزيمة» أن هذه المواقف السلبية بسبب التخوف من اللوبي اليهودي داخل مفاصل الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية.