نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام منظمة «أوبك»: مستعدون تمامًا للتحول للغاز الطبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إنّ استقرار الأسواق أهم ما تحرص عليه «أوبك»، مشيرًا إلى أنَّ المنظمة تسعى إلى التحول الطاقي، فالبترول يمثل 31% من منظومة عمل الطاقة «أي الثلث»، مؤكّدًا الحاجة إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكل أكبر في ملف تحول الطاقة.

وأضاف «الغيص»، في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024» بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": «نحتاج إلى الاعتماد على الطاقة متجددة ومصادر أخرى، ودول الأعضاء في الأوبك كالكويت والسعودية والإمارات تحرص على هذا الأمر، إذ تستهدف تحول القطاع من البترول إلى الغاز الطبيعي بصورة كلية».

وواصل: «نحن مستعدون تمامًا لهذا التحول، لكننا نحتاج لمصادر جديدة للطاقة»، متابعًا أنَّ التحول يحدث بتكاليف عالية للغاية وهذا أسوأ ما في الأمر، مؤكّدًا ضرورة مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة الحالية، لافتًا إلى أنَّ قطاع البترول سوف يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.