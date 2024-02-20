نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المعابر والحدود في غزة: نحو 70% من الأدوية التي تدخل القطاع لا يحتاجها مثل أدوية كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة بأنه نحو 70% من الأدوية التي تدخل القطاع لا يحتاجها مثل أدوية كورونا.

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، السبت الماضي إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت الجمعة.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.