العالم اليوم - البطالة في السعودية تسجل أدنى مستوى منذ 1999

انتم الان تتابعون خبر البطالة في السعودية تسجل أدنى مستوى منذ 1999 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 10:25 صباحاً - أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل البطالة الإجمالي في المملكة (السعوديين وغير السعوديين) قد تراجع لأدنى مستوى في 24 عاما، ليبلغ 4.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، منخفضا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ومنخفضا كذلك بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.

وقالت الهيئة إن معدل البطالة للسعوديين قد بلغ 7.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.

من ناحية أخرى انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3 بالمئة، ومنخفضا كذلك بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022. بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 47.4 بالمئة، في حين انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الرابع من 2022.

البطالة بين السعوديات

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية، ارتفاع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 بالمئة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 بالمئة.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 بالمئة وذلك مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشتغلين إلى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 63.5 بالمئة و66.6 بالمئة على التوالي واستقر معدل البطالة عند 4.6 بالمئة مقارنة بالربع السابق من نفس العام.