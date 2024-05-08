أمريكا لا تزال تؤيد تعيين الهولندي ريوتيه أمينا عاما جديدا للناتو.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال تؤيد تعيين القائم بأعمال رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه أمينا عاما جديدا للناتو.

وقال كيربي للصحفيين، يوم الثلاثاء: "لم يتغير أي شيء بشأن تأييدنا لتعيين السيد ريوتيه الأمين العام المقبل (للحلف)".

وجاء ذلك قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في البيت الأبيض.

ووجه إلى كيربي سؤال ما إذا كان الرئيس بايدن يعتزم طرح مسألة تخلي الرئيس الروماني الراغب في تولي منصب الأمين العام للناتو لاحقا، عن سعيه هذا.

وكانت واشنطن قد أعلنت عن تأييدها لتعيين مارك ريوتيه خلفا للنرويجي ينس ستولتنبرغ أكثر من مرة. وتسعى واشنطن لتحديد من سيخلف ستولتنبرغ في المنصب بحلول موعد قمة الناتو في واشنطن في يوليو المقبل كحد أقصى.

ومن المتوقع أن يترك ستولتنبرغ مهامه يوم 1 أكتوبر المقبل، وفقا لما تقرر أثناء قمة الناتو السابقة في فيلنيوس العام الماضي، وذلك على خلفية صعوبات اختيار أمين عام جديد للناتو