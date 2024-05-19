ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35456 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 04:28 مساءً - أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35456 شهيدًا و79476 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت السلطات الصحية في غزة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 70 شهيدًا و110 مصابين.

وأكد البيان أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.