العالم اليوم - فضيحة المكملات الغذائية تتصاعد.. حالتا وفاة جديدتان

انتم الان تتابعون خبر فضيحة المكملات الغذائية تتصاعد.. حالتا وفاة جديدتان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 11:26 صباحاً - أعلنت شركة "كوباياشي فارماسوتكل"، الخميس، عن حالتَي وفاة جديدتين يُحتمَل أن تكونا مرتبطتين بتناول مكمّلات غذائية من إنتاجها باتت محور فضيحة تتصاعد الضجة في شأنها منذ أيام.

وبذلك ارتفع إلى 4 حالات من الوفيات، التي تَسبّبَت بها هذه المكمّلات الغذائية التي تحتوي على نوع من الأرزّ المخمر بالخميرة يسمى "بيني كوجي" أو أرز الخميرة الحمراء.

وسُوّق لهذا الأرزّ على أنه يخفّض نسبة الكولسترول الطبيعي في الدم، لكنّ دراسات تحذّر منذ سنوات من إمكان انطواء هذا المكوّن على مخاطر، إذ أن تركيبته الكيميائية قد تؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى.

وتُحقق "كوباياشي فارماسوتكل" ووزارة الصحة اليابانية في أكثر من 100 حالة استشفاء يُحتمل أن تكون مرتبطة بهذه المكمّلات الغذائية.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الشخصين اللذين أعلنت، الخميس، عن وفاتهما كانا يستخدمان أحد مجموعات المكملات الغذائية الثلاث المشتبه بكونها مضرّة.

وأشارت إلى أنّها وفّرت أرز الخميرة الحمراء لشركتين في تايوان و50 شركة أخرى في اليابان، أعلن عدد كبير منها عن سحب منتجات مشتقة مختلفة مثل مشروب الساكي الفوار وصلصة السلطة ومعجون فول الصويا المخمر "ميسو".

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي، الخميس، إن "الوزارات والهيئات المعنية تعمل معاً لضمان سلامة الغذاء، وتسعى في هذا الإطار إلى تحديد المادة المسببة للأضرار الصحية وفهم كيفية وجودها في المنتج".

وأضاف هاياشي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة طلبت أيضاً من الشركات المصنعة للمكمّلات الغذائية الأخرى التحقق من منتجاتها، وتعمل على إبلاغ الدول الأجنبية بهذه المشكلة الصحية.