العالم اليوم - مصر.. تعرض رجال أعمال كندي لإطلاق نار في الإسكندرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 01:25 صباحاً - أفادت الداخلية المصرية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، فجر الأربعاء، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات حادث إطلاق نار تعرض له شخص كندي الجنسية.

وقالت الداخلية المصرية: "بتاريخ 7 مايو الجاري تعرض رجل أعمال كندي الجنسية (يقيم بالبلاد بصفة دائمة) لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية". وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث". ولم تكشف الداخلية المصرية عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهوية الكندي أو الجهة التي تقف وراء الحادث.

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