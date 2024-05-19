العالم اليوم - حادثة طائرة الرئيس الإيراني.. أول تعليق من "المضيف الأخير"

انتم الان تتابعون خبر حادثة طائرة الرئيس الإيراني.. أول تعليق من "المضيف الأخير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مايو 2024 08:18 مساءً - عبر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة عن تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، وذلك بعد أن ودعه في وقت سابق من اليوم.
وقال علييف: "اليوم، بعد توديع ودي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، شعرنا بقلق بالغ بسبب الأنباء الواردة عن هبوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الوفد الكبير اضطراريا في إيران".
وتابع: "دعواتنا الآن للرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، جمهورية أذربيجان، باعتبارها دولة مجاورة وصديقة وشقيقة، مستعدة لتقديم أي مساعدة تُطلب منها".
وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.
ماذا حدث؟
- أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.
- أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا دون مزيد من التفاصيل.
- كان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
- وصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.
- تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر حادثة طائرة الرئيس الإيراني.. أول تعليق من "المضيف الأخير" .. في رعاية الله وحفظة