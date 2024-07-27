العالم اليوم - في مكان تعرضه لمحاولة اغتيال.. ترامب يعتزم عقد تجمع انتخابي

انتم الان تتابعون خبر في مكان تعرضه لمحاولة اغتيال.. ترامب يعتزم عقد تجمع انتخابي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 يوليو 2024 12:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيعقد قريبا تجمعا انتخابيا آخر في بتلر بولاية بنسلفانيا، وهي البلدة التي أطلق فيها مسلح النار عليه وأصابه أثناء تجمع انتخابي قبل نحو أسبوعين.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "سأعود إلى بتلر بولاية بنسلفانيا لحضور تجمع انتخابي كبير وجميل".

ولم يحدد ترامب موعد التجمع لكنه قال "ترقبوا" التفاصيل.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، قد قال الأربعاء، إن منفّذ محاولة اغتيال ترامب خلال تجمع انتخابي، أطلق مسيّرة فوق الموقع قبل نحو ساعتين من بدء الرئيس السابق إلقاء خطابه.

وخلال شهادة أدلى بها أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إن التحقيق في واقعة إطلاق النار في 13 يوليو لم يبيّن دافع مطلق النار.

وأطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما) النار على ترامب بواسطة بندقية هجومية بعيد الساعة 18:00 لدى إلقاء المرشح الجمهوري خطابا خلال تجمّع انتخابي في بتلر ببنسلفانيا.

وأثناء محاولة الاغتيال كان كروكس متمركزا فوق سطح مبنى مجاور عندما أرداه عناصر جهاز الخدمة السرية بعد أقل من 30 ثانية على إطلاقه أولى رصاصاته.

وتعرّض ترامب لإصابة في الأذن كما أصيب اثنان من المشاركين في التجمّع بجروح خطرة، فيما قتل عنصر الإطفاء كوري كومبيراتوري البالغ 50 عاما.

واستقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل الثلاثاء، غداة إقرارها بأن جهازها أخفق في مهمته منع محاولة اغتيال ترامب.