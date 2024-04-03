19 عملًا للمقاومة بالضفة الغربية

19 عملًا للمقاومة بالضفة الغربيةوثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 عملًا مقاومًا نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة واحدة بصفوف العدو الصهيوني.

وبحسب وكالة سند للأنباء، فقد رصد المركز في تقريره اليومي، اليوم الثلاثاء، أربع عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إسقاط طائرة استطلاع صهيونية، وتفجير عبوات ناسفة في حالتين، وثمان مواجهات وإلقاء حجارة، وحالتي تصدي للمستوطنين، وتظاهرة واحدة.

وجاء في التفاصيل، اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات وإلقاء حجارة في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة كفر عقب شمالي المدينة المحتلة.

وشهدت محافظة جنين، اشتباك مسلح قرب حاجز "سالم" العسكري، وإطلاق نار تجاه حاجز "برطعة"، بالإضافة لاندلاع مواجهات وإلقاء عبوة ناسفة في قرية جلبون، وخروج تظاهرة في بلدة قباطية.

كما اندلعت مواجهات تخللها إلقاء عبوات ناسفة واشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة للاجئين، شرق مدينة نابلس، بالإضافة لاندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في بيت أمر شمال الخليل.

وأصيب مستوطن صهيوني، بعد التصدي للمستوطنين وإلقاء حجارة عليهم، في منطقة جبل الخليل، بمدينة الخليل.

وتصدى المواطنون الفلسطينيون للمستوطنين وألقوا عليهم الحجارة في بلدة تقوع، قضاء مدينة بيت لحم.

ونوه تقرير "معطى" بأن الشبان الفلسطينيون أسقطوا طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الصهيوني في قرية بدرس غرب مدينة رام الله.