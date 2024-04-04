العالم اليوم - 210 مليون دولار حصيلة أكبر شركات الصرافة في مصر منذ التعويم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 أبريل 2024 04:25 مساءً - ارتفعت الحصيلة الدولارية لثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر، وهي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة".

وزادت حصيلة الشركات من النقد الأجنبي إلى نحو 9 مليارات و940 مليون جنيه (نحو 210 مليون دولار) منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

وقال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 5 مليارات و551 مليون جنيه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال يوم الأربعاء فقط بلغت ما قيمته 287 مليون جنيه، منوها إلى أن 65 بالمئة من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.

وفي مطلع مارس الماضي، قرر المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـنسبة 6 بالمئة.