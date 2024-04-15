بكين تطالب واشنطن بوقف ممارسة الضغوط عليها والتدخل في شؤونها الداخلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 08:25 مساءً - طالبت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين الوفد الأمريكي بوقف الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على الصين والتدخل في شؤونها الداخلية.

واشنطن تفرض عقوبات على شركات من روسيا والصين والإمارات

ودعا دبلوماسيون صينيون وعلى رأسهم رئيس إدارة أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، يانغ تاو، خلال لقائه الوفد الأمريكي في العاصمة الصينية بكين، إلى وقف الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على الصين في المجالين التجاري والاقتصادي، والكف عن التدخل في سياساتها الداخلية، والتوقف عن عرقلة تطورها وتطبيق عقوبات غير مقبولة على الشركات الصينية".

وحضر المحادثات السفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز، ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، والمديرة الأولى لشؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض سارة بيران.

وأضاف البيان أن ممثلي وزارة الخارجية الصينية أشاروا أيضا إلى عدم مقبولية إجراءات واشنطن الرامية إلى "قمع الصين في المجالات التجارية والعلمية والتقنية" وأوضحوا موقف بكين بشأن قضية تايوان.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا عالمية مثل التوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.