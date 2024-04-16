العالم اليوم - البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات في 2024 و2025

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:25 صباحاً - رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 بالمئة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 بالمئة.

وقال البنك الدولي، في تقرير حديث حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4.1 بالمئة في 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.8 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 بالمئة في 2024 و8.3 بالمئة في 2025 وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1 بالمئة في نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.8 بالمئة في العام المقبل.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 بالمئة في 2024 و4.7 بالمئة في 2025 ونوه إلى توقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 بالمئة في عام 2024 من 0.9 بالمئة من عام 2023.

وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 5.9 بالمئة في العام المقبل ، وأن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.8 بالمئة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 3.1 بالمئة في العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 بالمئة في 2024 و3.3 بالمئة في 2025.

ورجح التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام ترتفع إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل وقدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.5 بالمئة في 2024 و2.8 بالمئة في 2025.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.7 بالمئة في نهاية العام الحالي وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023، على أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة في العام المقبل.