نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء ناري بين سلطان الجابر وجونسون.. على ماذا احتوى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.

جاء اللقاء على هامش افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في أبوظبي اليوم.

وقد ناقش الجانبان أهمية تعزيز مبادرات الطاقة النظيفة وتسريع العمل المناخي لتحقيق الأهداف المحددة في "اتفاق الإمارات" التاريخي.



وقد انطلقت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، اليوم الثلاثاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتُعد القمة، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة.

وتستضيف القمة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعالية تستقطب أنظار قطاع الطاقة العالمي بأكمله نحو العاصمة الإماراتية.

وتتواصل أعمال الدورة الـ16 من القمة على مدار ثلاثة أيام (16-18 أبريل/نيسان 2024)، مع تركيز خاص على تحقيق الأجندة المتفق عليها خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتحتضن القمة برنامج التبادل المعرفي الأكثر شمولًا في تاريخها، بمشاركة ما يزيد على 350 من أبرز الخبراء وصنّاع السياسات والأكاديميين والمستشرفين العالميين.

وسيطرح المشاركون تحليلاتهم الخاصة حول سُبل تنفيذ أطر العمل التي وضعها مؤتمر COP28 من خلال 5 مؤتمرات استكشافية و3 منتديات تفاعلية.