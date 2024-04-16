نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوناك لـ "نتنياهو": التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، وأنه سيفاقم فحسب انعدام الأمن في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال هاتفي بعد مساعدة بريطانيا إسرائيل في صد هجوم جوي إيراني مباشر يوم السبت".

وذكر مكتب سوناك في بيان، أن "هذه لحظة يجب أن يسود فيها الهدوء".

وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن سوناك أبلغ نتنياهو بأن بريطانيا تريد أن تشهد تغيرا كبيرا في مسألة إدخال المساعدات لغزة