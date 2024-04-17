نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بوليتيكو": تكشف عن جمهوري جديد يدعم مبادرة عزل رئيس مجس النواب الأمريكي من منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "بوليتيكو" في مقال نشرته أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون سيحتاج إلى دعم الحزب الديموقراطي للاحتفاظ بمنصبه.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي إنه سيدعم زميلته في الحزب الجمهوري عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين في مسعاها لعزل رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وبحسب الصحيفة أدلى ماسي بهذا التصريح خلال اجتماع مغلق للجمهوريين، حيث أصبح أول عضو في الكونغرس الأمريكي يعلن صراحة دعمه لمبادرة تايلور جرين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل انقلاب الحزب الجمهوري على جونسون فإن الأخير سيحتاج إلى دعم الحزب الديموقراطي للاحتفاظ بمنصبه.

وبحسب الصحيفة يأتي دعم ماسي لمبادرة زميلته الجمهورية بسبب جهود جونسون الداعمة لرعاية المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وتقدمت عضو الكونغرس مارغوري تايلور غرين في وقت سابق بمشروع قرار لمجلس النواب الأمريكي يطالب بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون من منصبه.

وتأتي هذه الخطوة بسبب تعذر الاتفاق على مشروع قانون الميزانية المقترحة.