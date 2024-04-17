نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرهان يقيل وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارا بإقالة وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، وفق ما ذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية.

وبحسب المصادر، كلّف عبد الفتاح البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين عوض بمهام الوزير.

وأضافت بأن البرهان أقال أيضا كل من ولاة كسلا والقضارف، الواقعتان شرق البلاد، واللتان تبعدان عن العاصمة الخرطوم نحو 410 كيلومتر.

تاتي هذه الإقالات في وقت تشتد فيه الاشتباكات المسلّحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي لجأ إليها الكثير من النازحين بعدما ظلّت لفترة طويلة بمنأى من الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عام.

ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزًا رئيسيًا لتوزيع الإغاثة والمساعدات.

وخلال عام واحد، أدّت الحرب في السودان إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.