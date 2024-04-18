نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في فعاليات اليوم الثاني.. قمة طاقة المستقبل تركز على التمويل الأخضر لمكافحة التغير المناخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن فعاليات اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، أمس، ركزت على مواضيع التمويل الأخضر.

وكان بروس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى «مصدر»، أكد على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ.

وقدم جونسون، آراءً ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسةٍ بعنوان «تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون».

وقد شارك في الجلسة نفسها أحمد بهي الدين، المدير العام، المسؤول عن الشؤون التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة جي إي فيرنوفا.

وقد قدم ماركو فان ويفيرين هوجرفورست من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من جهة أخرى لمحة عامة عن صندوق جديد للأسهم الخاصة يركز على الاستثمارات عالية التأثير في المراحل المبكرة في باكستان.

وأشار مدير برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص في قسم إزالة الكربون والطاقة المستدامة في وحدة ابتكار تقنيات المناخ التابعة للمنظمة، إلى أنّ الاستثمار يضمن النجاح المالي مع تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع ضمن نطاق المشاريع منخفضة الكربون.