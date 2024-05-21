نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الحكومة البولندية يشن هجوما عنيفا على رئيس بلاده بسبب الرئيس الإيراني الراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر رئيس الحكومة البولندية دونالد توسك أن الرئيس البولندي أندريه دودا تجاوز الحدود بمقارنة رئيس بولندا الأسبق ليخ كاتشينسكي، الذي قتل بحادث تحطم طائرة، برئيس إيران إبراهيم رئيسي.

وقال توسك في مقابلة مع قناة TVN24: "لقد سقط رئيس دولة أخرى ضحية لكارثة جوية، وبالتالي فإن رئيس بولندا لديه مسؤوليات دبلوماسية معينة. ويبدو لي أن الرئيس، في إعرابه عن تعازيه، تجاوز الحدود بلا داع. وخاصة مقارنة ليخ كاتشينسكي بالرئيس الإيراني. لا أعلم، ربما عن غير قصد. ربما كان الرئيس عاطفيا أو في عجلة من أمره، ولكن هذا غير مقبول".

وكتب دودا في وقت سابق منشور على منصة "إكس" مخصص للتعزية فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم مروحية، قال فيه إن "عدد قليل فقط من الدول لديها مثل هذه الصفحات المأساوية في تاريخها، لكننا البولنديين مررنا بحادث تحطم طائرة حكومية بولندية في سمولينسك عام 2010، ونعرف شعور الصدمة والفراغ الذي بقي في قلوب الناس وفي البلاد بعد الخسارة المفاجئة للنخبة السياسية والاجتماعية، بعد الخسارة المفاجئة للأحباء والأصدقاء. ولذلك، وبتفهم خاص، ننضم إلى صلوات وأحزان أقارب الضحايا والشعب الإيراني".

وتحطمت الطائرة الرئاسية البولندية بالقرب من مقاطعة سمولينسك الروسية في 10 أبريل 2010، وكان على متن الطائرة المحطمة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي، وزوجته ماريا كاتشينسكا، بالإضافة إلى سياسيين بولنديين آخرين رفيعي المستوى.

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت أمس عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم