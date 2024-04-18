نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الأخضر وتغير المناخ يتصدران أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية لطاقة المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني، لأعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تُعد القمة بمثابة الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة.

وتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، هذه الفعاليات وهي الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ضمن فعاليةٍ تستقطب جميع أنظار قطاع الطاقة العالمي نحو العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

ويذكر أن فعاليات اليوم ركزت على مواضيع التمويل الأخضر، حيث أكد بوريس جونسون، مدير تمويل الشركات والخزينة لدى مصدر على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ والتفكير خارج الصندوق، وقدم آراءً ملهمة حول العقبات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة وسبل تطويرها خلال جلسةٍ بعنوان "تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون".