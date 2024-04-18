ممثل إسرائيل في مجلس الأمن: لا قدرة للسلطة الفلسطينية على السيطرة على قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال ممثل إسرائيل في مجلس الأمن، إن بحث عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة منفصل عن الواقع.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن، أنه لا قدرة للسلطة الفلسطينية على السيطرة على قطاع غزة.

بدوره، أكد ممثل الرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن، أن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف في جلسة مجلس الأمن، أن الشعب الفلسطيني ضحية قرارات دولية لم يكن أبدا طرفا فيها.

وتابع:" حان الوقت لرحيل الاحتلال عن فلسطين"