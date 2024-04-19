نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة كمبوديا بالقاهرة تنظم احتفالية بمناسبة رأس السنة الخمرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة كمبوديا بالقاهرة، احتفالية بمناسبة رأس السنة الخمرية، وذلك بمقر إقامة سفير كمبوديا أوك سارون وحرمه.

وشارك فى الاحتفالية، أعضاء سفارة كمبوديا والطلاب الدارسين والمقيمين فى مصر وبعض أعضاء الجالية الكمبودية.

ويتم الاحتفال برأس السنة الخمرية فى كمبوديا خلال ثلاثة أيام وهو ما يعرف باسم "Chaul Chnam Thmey" ويتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة والتقاليد الثقافية، ومنها:

1- التنظيف: يقوم الناس بتنظيف منازلهم وملابسهم وسياراتهم وأى شىء آخر يمتلكونه، وذلك لإزالة الأوساخ والسموم والشرور من العام المنصرم.

2- الزيارات: يقوم الناس بزيارة أقاربهم وأصدقائهم وتبادل الهدايا والتحية.

3- الرقص: يشارك الناس فى الرقصات التقليدية والترفيهية، وتعد رقصة "Chai Yam" واحدة من الرقصات الأكثر شعبية فى هذا الحدث.

4- الصلاة: يقوم الناس بالصلاة وتقديم العروض التقليدية التى تتضمن الأغانى والموسيقى والرقصات.

5- الألعاب: يشارك الشباب فى الألعاب التقليدية مثل "Teanh Prot" و"Chol Chhoung" و"Bos Angkunh" وغيرها.

6- الأكل: يتم تناول الأطعمة التقليدية مثل "Somlah Machou Khmae" و"Amok Trey" و"Kuy Teav" و"Num Banh Chok" و"Samlor Korko" وغيرها.

وبشكل عام، يتم الاحتفال برأس السنة الخمرية فى كمبوديا بالفرح والسعادة والتقارب الاجتماعى، وهو يعد واحدًا من أهم الأحداث الثقافية فى البلاد.