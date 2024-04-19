نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بعد وقوع انفجارات أصفهان..تعليق الرحلات الجوية في مطارات طهران وأصفهان وشيراز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | رئيس القوات البرية الإيرانية: "عصر اضرب واهرب قد انتهى"

ذكرت وكالة فارس الإيرانية فجر "يوم الجمعة" حدوث ثلاثة انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني تم سماعهم، كما أكدت وسط تقارير تفيد بوقوع هجوم إسرائيلي انتقامًا للضربات التي نفذتها إيران ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الهيئة الرسمية للبث في إسرائيل، نقلًا عن تقارير، بأن دولة الاحتلال نفذت هجومًا على أهداف داخل إيران.

صفارات الإنذار تملأ محافظة أصفهان

ووفقًا للمواقع الإيرانية، تم سماع صفارات الإنذار في محافظة أصفهان وسط البلاد، مع تفعيل المضادات الجوية في عدة محافظات أخرى، كما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الدفاع الجوي استهدف عدة "طائرات مسيرة" صغيرة غير معروفة في سماء محافظة أصفهان.

أفاد مسؤول أمريكي لقناة "ABC News" بأن صواريخ إسرائيلية قد استهدفت موقعًا داخل إيران، بينما أفاد مسؤول آخر لوكالة رويترز بأن الضربات الإسرائيلية استهدفت موقعًا داخل الأراضي الإيرانية.

أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية تعليق الرحلات الجوية في مطارات طهران وأصفهان وشيراز بعد وقوع الانفجارات.

وأكد المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط عدة مسيرات صغيرة.

إسرائيل تعلن الرد على الجهمات الإيرانية

وأعلن قادة الاحتلال الإسرائيلي التزامهم بالرد على الضربات الإيرانية، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية والأممية من خطر تصعيد الوضع إلى حرب إقليمية نتيجة لتصاعد التوترات.

بالمقابل، تهدد طهران من خلال كبار مسؤوليها بالرد بشكل أقوى على الاحتلال في حال قرر الاقتراب عسكريًا من مصالحها. وقد أكد رئيس القوات البرية الإيرانية في وقت سابق أن "عصر الضرب والهرب قد انتهى"، مشيرًا إلى "إسرائيل".

في 13 أبريل/نيسان الحالي، قامت إيران بتنفيذ أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق".

دفاع عن النفس.. إيران تدافع عن ما حدث للقنصلية الإيرانية في دمشق

أعلنت إيران عبر التلفزيون الرسمي عن إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه الاحتلال، كرد على استهداف الاحتلال للقنصلية الإيرانية في دمشق، العاصمة السورية، في بداية الشهر الجاري.

وفقًا لرواية الاحتلال، تم التصدي لنحو 99 في المئة من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بأن نصف هذه الصواريخ والمسيرات تمت إصابتها وتحقيق الأهداف المخطط لها.